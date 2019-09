நடிகர் ரமேஷ் அரவிந்த் மகளா இவர்? ஆச்சரியப்படும் ரசிகர்கள்!

நடிகர் கமல் ஹாசனின் நண்பரும், உத்தம வில்லன் பட இயக்குனருமான ரமேஷ் அரவிந்த் தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் கன்னட படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார். அண்மையில் கர்நாடகாவில் நடந்த தேர்தலில் ஓட்டளித்த பிறகு தன்னுடைய கடமையை முடித்து விட்டதாக மகளுடன் இணைந்து புகைப்படம் எடுத்து ட்விட்டரில் வெளியிட்டார் ரமேஷ் அரவிந்த்.

டிவிட்டர் பதிவைப் பார்த்த ரசிகர்கள் ரமேஷ் அரவிந்துக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா என்று ஆச்சரியத்துடன் புகைப்படத்தை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

And my daughter voted for first time:) pic.twitter.com/IiwQoky4h3