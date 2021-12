புத்தாண்டு வாழ்த்து சொன்ன இளையராஜா - ''இளமை இதோ இதோ...''

ஒவ்வொருமுறையும் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் இடம்பெற்ற இளமை இதோ இதோ என்ற பாடலுடன் தான் புத்தாண்டு துவங்கும். இளையராஜா இசையில் எஸ்பிபி குரலில் விஷ் யூ ஏ ஹேப்பி நியூ இயர் என்று கேட்பதற்கு இணையாக இதுவரை வேறு எந்த பாடல்களும் ரசிகர்களுக்கு நிறைவைத் தரவில்லை.

அந்தப் பாடல் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளாகிறது. இந்த நிலையில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறி விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் காரில் பயணித்த படியே விஷ் யூ ஏ ஹேப்பி நியூ இயர் என்று குதூகலத்துடன் பாடுகிறார். அவர் தோற்றத்துக்கு வயதானாலும் அவர் மனதுக்கு இன்னமும் வயதாகவில்லை என்பது அந்த விடியோ ஒரு சாட்சி. அதனால் தான் அவரால் இந்தக் காலத்து இளைஞர்களும் ரசிக்கும் படியான பாடல்களைக் கொடுக்க முடிகிறது.

