ஆங்கிலப் படத்தில் தமிழ் பெண்ணாக நடிக்கும் சமந்தா

சமந்தா தற்போது 'தி அரேஞ்மென்ட்ஸ் ஆஃப் லவ்' என்ற ஆங்கிலப் படத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார். இந்தப் படத்தில் சமந்தா துப்பறிகிற நிறுவனம் நடத்தும் 27 வயது பெண்ணாக நடிக்கவிருக்கிறார்.

இந்தப் படத்தை பிலிப் ஜான் என்பவர் இய்கவிருக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே டவுன்டான அபேய், தி குட் கர்மா ஹாஸ்பிடல் போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு நிம்மி ஹரஸ்கமா என்பவர் திரைக்கதை எழுத குரு ஃபிலிம்ஸ் இந்தப் படத்தை தயாரிக்கவிருக்கிறது. இந்தப் படம் அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் துவ்கப்படவிருக்கறது.

இந்தப் படம் திமெரி என். முராரி என்பவர் எழுதிய தி அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ் ஆஃப் லவ் என்ற புதினத்தின் அடிப்படையில் உருவாகிறது. இதற்கான அறிவிப்பு சமந்தா ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Absolutely thrilled to be a part of Arrangements Of Love .

Thank you sir #PhilipJohn for picking me to be #Anu

Cant wait to begin this exciting journey .. Thankyou @SunithaTati always @gurufilms1 @timerimurari @NimmiHarasgama #ArrangementsOfLove pic.twitter.com/Nklig8jDOJ