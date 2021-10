அப்பா தனுஷ் தேசிய விருது வாங்கும்போது பெருமையோடு பார்க்கும் மகன்கள் - விடியோ வைரல்

67வது தேசிய விருதுகள் வழங்கும் விழா இன்று (அக்டோபர் 25) நடைபெற்று வருகிறது. விழாவில் நடிகர் தனுஷுக்கு அசுரன் படத்துக்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருதை துணைக் குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார்.

விழாவில் பங்கேற்க தனுஷ் மனைவி ஐஸ்வர்யா மற்றும் மகன்களுடன் பங்கேற்றிருந்தார். மேலும், நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்ட நிலையில், அவரும் தனது மனைவி லதாவுடன் நிகழ்வில் கலந்துகொண்டார்.

இதனையடுத்து தனுஷ் விருது பெறும்போது அந்த நிகழ்வை அவரது மொத்த குடும்பத்தினரும் மிக பெருமையுடன் பார்த்தனர். குறிப்பாக அவரது மகன்கள் எழுந்து நின்று கைத்தட்டுகின்றனர். அப்போது எடுக்கப்பட்ட விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த அசுரன் படத்தை தாணு தயாரித்திருந்தார். சிறந்த தமிழ்படத்துக்கான தேசிய விருதை தயாரிப்பாளர் தாணு பெற்றார். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான அசுரன் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

