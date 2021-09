சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் படத்துக்கு கதாநாயகி யார் தெரியுமா?

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் விஜய் சேதுபதி நடித்து வரும் படத்துக்கு கதாநாயகியாக அனுகீர்த்தி வாஸ் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன் கதாநாயகனாக நடித்த வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரஜினி முருகன், சீம ராஜா படங்களை இயக்கியவர் பொன் ராம். இவர் தற்போது சசிக்குமார் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள எம்ஜிஆர் மகன் படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் சசிக்குமாருக்கு ஜோடியாக மிர்னாலினி நடிக்க, சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி, நந்திதா, சரண்யா பொன்வண்ணன், சிங்கம் புலி, மொட்ட ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்துக்கு அந்தோனி தாசன் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இதையும் படிக்க | நீட் காரணமாக எனது வீட்டிலேயே தற்கொலை நிகழ்ந்திருக்கிறது: நடிகை சாய் பல்லவி உருக்கம்

இந்தப் படத்தையடுத்து பொன் ராம் இயக்கும் படத்தில் விஜய் சேதுபதி கதாநயாகனாக நடிக்கிறார். இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்துக்கு இமான் இசையமைக்கிறார். இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தின் கதாநாயகியாக அனுக்ரீத்தி வாஸ் நடிக்கவிருப்பதாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

.@anukreethy_vas joins the cast of #VJS46.

Team VJS 46 wishes her a very Happy Birthday!@VijaySethuOffl @ponramVVS @immancomposer pic.twitter.com/qstj6QWayq