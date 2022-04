ஆலியாவை அப்படியே தூக்கிச் சென்ற ரன்பீர் (விடியோ)

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர்-ஆலியா பட் ஆகியோர் திருமணத்துக்குப் பிறகு முதன்முறையாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர்-ஆலியா பட் திருமணம் மும்பையில் இன்று (வியாழக்கிழமை) குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் சூழ நடைபெற்றது. கரீனா கபூர், கரண் ஜோஹர், ஸோயா அக்தர், அர்ஜூன் கபூர் உள்ளிட்டோர் திருமணத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

திருமணம் முடிந்தபிறகு, இருவரும் முதன்முறையாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது ஆலியா பட்டை ரன்பீர் கபூர் அப்படியே தூக்கிச் சென்றார். இந்த விடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

முன்னதாக, திருணம் குறித்து மற்றும் திருண புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் ஆலியா பட்.

#WATCH | Actors Alia Bhatt and Ranbir Kapoor make their first public appearance after tying the knot in Mumbai, today. pic.twitter.com/yQP5bTDnvM