காமன்வெல்த் நிறைவு விழாவில் யுவன் பாடல்(விடியோ)

காமன்வெல்த் நிறைவு விழாவில் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்த அவன் இவன் திரைப்படத்தின் ‘தியா தியா டோல்’ பாடலுக்கு கலைஞர்கள் நடனமாடினர்.

இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம் நகரில் கடந்த மாதம் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இசை மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நேற்று நிறைவுபெற்றது.

இந்தப் போட்டியில், இந்தியா 22 தங்கம், 16 வெள்ளி, 23 வெண்கலம் என 61 பதக்கங்களுடன் 4-வது இடம் பிடித்தது.

இந்நிலையில், நிறைவு விழா கலைநிகழ்ச்சியில், யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து வெளியான அவன் இவன் திரைப்படத்தின் பிரபல ‘தியா தியா டோல்’ பாடலுக்கு இசைக்கலைஞர்கள் நடனமாடினர்.

சர்வதேச அரங்கில் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் பாடலுக்கு கலைஞர்கள் நடனமாடிய விடியோவை யுவன் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

.@thisisysr's Dia Dia Dole been performed at the #Commonwealth Stage♥️♥️♥️♥️!!!



Love to see this banger of a song is heard on the world stage.



The Tamizh culture and Nativity representation this song does >>>>#CommonwealthGames2022 #Yuvan pic.twitter.com/jaqii2aRvo