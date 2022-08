வணிக வளாகத்தில் நடிகருக்காக கட்டுக்கடங்காமல் கூடிய கூட்டம் - வைரலாகும் விடியோ

வணிக வளாகத்தில் பிரபல நடிகரின் திரைப்பட நிகழ்ச்சிக்காக கட்டுக்கடங்காமல் கூட்டம் கூடியதால் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது.

டோவினோ தாமஸ் நடித்துள்ள மலையாள படமான தள்ளுமாலா படம் இன்று(ஆகஸ்ட் 12) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதனை முன்னிட்டு இந்தப் படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி கொச்சியில் உள்ள வணிகவளாகத்தில் நேற்று நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து வணிக வளாகத்தை டோவினோவின் ரசிகர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சூழ்ந்தனர். வணிக வளாகம் மக்கள் வெள்ளத்தால் நிரம்பியது.

