ஆபத்தான ஸ்டண்ட் காட்சி: மிரள வைத்த டாம் க்ரூஸ்!

மிஷன் இம்பாசிபிள் படத்திற்காக மிக ஆபத்தான ஸ்டண்ட் காட்சியில் நடித்து நடிகர் டாம் க்ரூஸ் அசத்தியுள்ளார்.

ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் க்ரூஸ்(60) தனக்கான ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் தானே நடிக்கக் கூடியவர்.

இவர் நடிப்பில் வெளியான 'டாப் கன்’, ‘மிஷன் இம்பாசிபிள்’ உள்ளிட்ட படங்களில் சில ஆபத்தான சண்டைக் காட்சிகளில் மாற்று (டூப்) இல்லாமல் இவரே நடித்திருந்தார்.

இதையும் படிக்க: அவதார் - 2 மூன்று நாள் வசூல் இவ்வளவா? ஆச்சரியத்தில் ஹாலிவுட்

இந்நிலையில், டாம் க்ருஸ் மிஷன் இம்பாசிபிள் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாகத்திற்காக இருசக்கர வாகனத்துடன் மலையிலிருந்து கீழே குதிக்கும் மிக ஆபத்தான ஸ்டண்ட் காட்சியில் தானே நடித்து ரசிகர்களை மிரள வைத்துள்ளார்.

தற்போது, இந்த ஸ்டண்ட் காட்சியின் மேக்கிங் விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG