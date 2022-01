'நடிகர் அஜித்துக்கு நன்றி': இயக்குநர் சிவாவின் பதிவால் ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி

சிவா இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் நடித்த வீரம், விஸ்வாசம் திரைப்படங்கள் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக விஸ்வாசம் திரைப்படம் பெரும் வெற்றிபடமாக அமைந்தது.

இந்த நிலையில் வீரம் வெளியாகி 7 வருடங்களும், விஸ்வாசம் வெளியாகி 3 வருடங்களும் ஆகிறது. இதனை அஜித் ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் ஹேஷ்டேக் மூலம் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் இயக்குநர் சிவா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''ஜனவரி 10 ஆம் தேதி வெளியான வீரம், விஸ்வாசம் திரைப்படங்கள் எனக்கும் என் குழுவினருக்கும் மகிழ்ச்சியையும், ஆசிர்வாதத்தையும் அளித்தது. நடிகர் அஜித். அஜித் ரசிகர்கள், ஊடகத்தினர், திரைப்பட ரசிகர்கள், விஜயா புரொடக்சன்ஸ், சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் ஆகிய அனைவருக்கும் எனது நன்றி'' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Sai sai jan 10 veeram and viswasam movies which gave me happiness &came as great blessings to me &my team and their familiesthank u Ajith sirAjith sir fans media friendscinema lovers and family audienceVijaya productionsathyajothi filmsall the cast&crew