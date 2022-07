சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தைக் கைப்பற்றிய உதயநிதி

கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள வெந்து தணிந்தது காடு படத்தை தமிழகத்தில் உதயநிதி தனது ரெட் ஜெயண்ட் ஸ்மூவலிஸ் சார்பில் வெளியிடுகிறார்.

விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா, அச்சம் என்பது மடைமையடா என இரண்டு வெற்றிகளுக்கு பிறகு 3வது முறையாக இயக்குநர் கௌதம் மேனன், சிம்பு, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கூட்டணி இணைந்திருக்கும் படம் வெந்து தணிந்தது காடு.

இதையும் படிக்க | வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ரசிகர்கள் முன் நேரில் தோன்றவிருக்கும் விக்ரம் - எங்க தெரியுமா?

வேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் சார்பாக ஐசரி கே கணேஷ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சிம்புவுக்கு ஜோடியாக சித்தி இத்னானி நடித்துள்ளார். ராதிகா ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

சித்தார்த்தா நுனி இந்தப் படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு செய்ய, எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் இந்தப் படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளார். இந்தப் படத்தின் தமிழக வெளீயிட்டு உரிமையை உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் சார்பாக கைப்பற்றியுள்ளார்.

Red Giant Movies is proud to join hands with @VelsFilmIntl for the Tamil Nadu Theatrical distribution of @menongautham & @SilambarasanTR_ 's #VendhuThanindhathuKaadu!



Worldwide release on Sep 15th #VTKOnSep15th@Udhaystalin @arrahman @IshariKGanesh @MShenbagamoort3 pic.twitter.com/rSydclTPYI