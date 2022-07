சிவகார்த்திகேயன் படத்தின் பெயர் இதுதானா? வெளியானது அறிவிப்பு

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் மடோன்னே அஸ்வின் கூட்டணியில் உருவாகும் புதிய படத்தின் பெயரைப் படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்த ‘டான்’ படத்திற்குப் பின் அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

அனுதீப் இயக்கத்தில் உருவான அவருடைய அடுத்த படமான ’பிரின்ஸ்’ திரைப்படமும் இந்த வருட தீபாவளிக்கு திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில் ‘மண்டேலா’ படத்தின் இயக்குநர் மடோன்னே அஸ்வின் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘மாவீரன்’ எனத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் சிவகார்த்திகேயன் ‘கார்ட்டூனிஸ்ட்’ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளார். இப்படத்தை சாந்தி டாக்கீஸ் தயாரிக்கிறது. பரத் சங்கர் இசையமைக்கிறார்.

