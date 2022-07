இப்போது யார் சந்திரமுகி? ரஜினியைச் சந்தித்தார் லாரன்ஸ்!

சந்திரமுகி -2 படப்பிடிப்பு தொடங்கும் நிலையில் சந்திரமுகியில் ஹீரோவாக நடித்து பிரமாண்டமான வெற்றிப் படமாக்கிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தைச் சந்தித்து ஆசி பெற்றார் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ்.

சந்திரமுகி-2 படத்தில் ரஜினி கேரக்டரின் தொடர்ச்சியாக நடிக்கிறார் ராகவா லாரன்ஸ்.

இந்த நிலையில்தான் ரஜினிகாந்தைச் சந்தித்து ஆசி பெற்ற படத்தை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்திருக்கிறார் ராகவா லாரன்ஸ்.

நண்பர்களே, ரசிகர்களே! என்னுடைய தலைவர் மற்றும் குரு ரஜினிகாந்த் ஆசியுடன் சந்திரமுகி - 2 படப்பிடிப்பு இன்று மைசூருவில் தொடங்குகிறது. உங்கள் அனைவரின் வாழ்த்துகளை வேண்டுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் லாரன்ஸ்.

