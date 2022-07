தமன்னா நடித்த பப்ளி பௌன்சர் ரிலீஸ் எப்போது?

தமன்னா நடித்த 'பப்ளி பௌன்சர்' திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகும் நாளை தயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

மதுர் பண்டார்கர் இயக்கியுள்ள இந்தப் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் செப்டம்பர் மாதம் 23 ஆம் நாள், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகிறது.

இதையும் படிக்க | நகைச்சுவைக் காட்சியை நடித்துக் காட்டிய வடிவேலு: படப்பிடிப்பில் சுவாரஸ்யம்

நகைச்சுவை கலந்த இந்தக் குடும்பப் படத்தில் இதற்கு முன் பார்த்திராத தமன்னாவைப் பார்க்கலாம் என்று படத் தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

டிவிட்டரில் படத்தின் முதல் பார்வையை வெளியிட்டு இந்தத் தகவலையும் தமன்னாவும் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனத்தினரும் அறிவித்துள்ளனர்

இந்தப் படத்தில் சௌரவ் சுக்லா, அபிஷேக் பஜாஜ், ஷகீல் வைத் ஆகியோரும் நடித்திருக்கின்றனர்.

Oye bawale suna kya? Aa gaya hai Babli Bouncer ka time! Dilon ko yeh jodegi, ya khub haddiyaan todegi? Pata chalega jald hi!

Here’s the first look of #BabliBouncer.

Streaming from Sept 23 only on @DisneyPlusHS

@imbhandarkar @starstudios_ #BikramDuggal @jungleepictures pic.twitter.com/cbC7nHFOKI