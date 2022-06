மோகன்லாலின் 353வது படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானது

மோகன்லால் நடிக்கும் 353வது படத்தினை இளம் இயக்குநர் விவேக் இயக்க இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்சுரி ப்ளிம்ஸ் தயாரிப்பில் இளம் இயக்குநர் விவேக் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லால் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இப்படத்தின் தகவலை மோகன் லால் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் அவர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கும் ‘ராம்’ படத்திற்கு பிறகு இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

I will keep you all posted on the updates and developments of the movie. #L353 pic.twitter.com/HbTFLK9FaV