இன்று 'ரஜினிகாந்த்' பிறந்த நாள்: எப்படி தெரியுமா? சுவாரசியத் தகவல்

நாடு முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் கவிதாலயா புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனம் ட்விட்டர் பக்கத்தில் தகவல் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளது. அதில், ''எல்லோருக்கும் ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துகள்.

எங்களுக்கு இந்த நாளை கொண்டாடுவதற்கு மற்றொரு காரணமும் இருக்கிறது. இன்றுதான் இயக்குநர் கே.பாலசந்தர், சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ரஜினிகாந்த் என பெயர் வைத்தார்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

முன்னதாக இயக்குநர்கள் சங்க விழாவில் இயக்குநர் கே.பாலசந்தரின் கேள்விகளுக்கு ரஜினிகாந்த் பதிலளித்தார். அப்போது, உனக்கு நான் எப்பொழுது ரஜினிகாந்த் என பெயர் வைத்தேன் தெரியுமா என கே.பாலசந்தர் கேட்க, அதற்கு ரஜினிகாந்த், ஹோலி பண்டிகையன்று என அவர் பதிலளிக்க அரங்கம் அதிர்ந்தது.

இதன் காரணமாக, ஒவ்வொரு ஹோலி பண்டிகையன்றும் இயக்குநர் கே.பாலசந்தரை சந்தித்து ஆசி பெறுவதை நடிகர் ரஜினிகாந்த் வழக்கமாக வைத்திருந்திருக்கிறார்.

Kavithalayaa wishes you a very Happy Holi!



We have more reasons to celebrate this day, as it marks

the day KB named our SuperStar as “@rajinikanth” pic.twitter.com/ONuITwjn1y