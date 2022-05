சர்வதேசப் பட விழாவில் இரு விருதுகளை வென்ற ஜெய் பீம் படம்

சூர்யா தயாரிப்பில் கடந்த வருடம் வெளியான ஜெய் பீம் படம் சர்வதேசப் பட விழாவில் இரு விருதுகளை வென்றுள்ளது.

2டி தயாரிப்பில் த.செ. ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், பிரகாஷ் ராஜ் போன்றோர் நடித்த ஜெய் பீம் படம் கடந்த வருடம் ஓடிடியில் வெளியாகி பலத்த பாராட்டைப் பெற்றது.

இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற பாஸ்டன் சர்வதேசப் பட விழாவில் ஜெய் பீம் படம் இரு விருதுகளை வென்றுள்ளது. இண்டீ ஸ்பிரிட் சிறந்த நடிகைக்கான விருது லிஜோமோ ஜோஸுக்கும் இண்டீ ஸ்பிரிட் சிறந்த ஒளிப்பதிவாளருக்கான விருது எஸ்.ஆர். கதிருக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகவலை 2டி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

#JaiBhim bags the Awards for Indie Spirit Best Actress & Indie Spirit Best Cinematography at the #BostonInternationalFilmFestival



Congratulations @jose_lijomol & @srkathiir Sir on the Awards!

Thank You @BostonInterFF for the honour@Suriya_offl #Jyotika @tjgnan @rajsekarpandian pic.twitter.com/zyfjdo7Sn2