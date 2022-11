இரு மொழிகளிலும் தனுஷ் பாடும் பாடல் (விடியோ)

'திருச்சிற்றம்பலம்', 'நானே வருவேன்' படங்களுக்கு பிறகு தனுஷ் தற்போது வெங்கி அட்லுரி இயக்கத்தில் 'வாத்தி' படத்தில் நடித்துள்ளார். தெலுங்கில் சார் என்ற பெயரில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

சித்தாரா எண்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக சம்யுக்தா மேனன் நடிக்க, சமுத்திரக்கனி முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் உடன் தனுஷ் தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் பாடலை பாடும் விடியோவை பதிவிட்டுள்ளார். தமிழில் பாடலை எழுதியவர் தனுஷ். தெலுங்கில் ராமஜோகையா சாஸ்திரி எழுதியுள்ளார். தனுஷ் , ஸ்வேதா இணைந்து பாடியுள்ளதாகவும் இந்த மெலோடி உங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் எனவும் ஜி.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தப் பாடல் நவ.10ஆம் தேதி வெளியாகுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 'வாத்தி' திரைப்படம் டிசம்பர் 2 ஆம் தேதி வெளியாகுமென ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் தற்போதுவரை படத்தின் பணிகள் முடிவடையாததால் வெளியீட்டு தேதி மாற்றப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

#vaathi #sir first single from 10th … a poet-u @dhanushkraja lyric .. @ramjowrites (Telugu ) … sung by shwetha… hope u all like this love melody .. #venkyatluri @SitharaEnts pic.twitter.com/IfeLyOXXBZ