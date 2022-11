வெளியானது 'கைதி' ஹிந்தி ரீமேக் டீசர்

ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட்ட கைதி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி, நரேன், அர்ஜுன் தாஸ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றியை கைதி திரைப்படம் பதிவு செய்தது.

இந்தப் படம் ஹிந்தியில் அஜய் தேவ்கன் நடிப்பில் போலா என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழில் கைதி படத்தை தயாரித்த டிரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம், அஜய் தேவ்கன் ஃபிலிம்ஸ் உடன் இணைந்து தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்தை தர்மேந்திரா சர்மா இயக்குகியுள்ளார்.

இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். ஆனால், கைதி திரைப்படத்தில் இடம்பெறாத காட்சிகளுடன் ‘போலா’ டீசர் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, சில காட்சிகளில் இந்து மத அடையாளங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Superstar Ajay Devgn as #Bholaa Completely Have seen the #Kaithi, but this #BholaaTeaser is in complete different.. Maza Aa Gaya.

Film Hype is Truly Insane and Swag is Unmissable for #BholaaIn3D. #BholaaTeaserOutNow pic.twitter.com/3p4fVFgTpg