விஜய்யுடன் இணையும் அருண்விஜய்

நடிகர் அருண் விஜய்யின் அடுத்த திரைப்படம் குறித்த அறிவிப்பு புதன்கிழமை வெளியானது.

யானை, சினம் திரைப்படத்தின் வெற்றிகளைத் தொடர்ந்து நடிகர் அருண்விஜய் நடிக்கும் திரைப்படம் அச்சம் என்பது இல்லையே.

Really happy to collaborate with #DiriectorVijay for my next #AchamEnbathuIllayae alongside @iamAmyJackson, for a @gvprakash Musical!!



The fearless Journey Begins in London!! #அச்சம்என்பதுஇல்லையே @NimishaSajayan

Prod by @SSSMOffl Rajashekar & Swathi@DoneChannel1 @shiyamjack pic.twitter.com/JQytNuGTOh