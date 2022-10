''விஜய் ரசிகர்களே, என் வார்த்தைய குறிச்சு வச்சுக்கோங்க'' - 'வாரிசு' குறித்து நடன இயக்குநர் ஜானி

வாரிசு படம் தொடர்பான சுவாரசியத் தகவலை நடன இயக்குநர் ஜானி பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுவிட்டன. பாடல் காட்சி ஒன்று மட்டும் படமாக்காமல் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில் நடன இயக்குநர் ஜானி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''தளபதி விஜய் ரசிகர்களே, என் வார்த்தைகளை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. தளபதி விஜய்யின் மாஸான நடனத்தைக் காண தயாராகுங்கள். எவரும் திரையரங்கில் அமர்ந்து படம் பார்க்கப்போவதில்லை'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் பாடல் நடன ஒத்திகையின்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார். இதனால் நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்கள்.

முன்னதாக இசையமைப்பாளர் தமன், தன் வாழ்க்கையின் முக்கிய நாள் எனவும் பல நாள் கனவு நனவானதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். விஜய் பாடியதைத் தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். இப்போது நடன இயக்குநர் ஜானியின் பதிவு ரசிகர்களுக்கு கூடுதல் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.

