சூர்யாவின் 'சூரரைப் போற்று', 'ஜெய் பீ்ம்' படங்களுக்கு தேசிய அளவில் கிடைத்த கௌரவம்

தொடர் தோல்விகளில் இருந்த நடிகர் சூர்யாவுக்கு 2020ல் சூரரைப் போற்று, 2021 ஆம் ஆண்டு ஜெய் பீம் என அடுத்தடுத்து இரண்டு வெற்றிகள் கிடைத்தன. இதனை நடிகர் சூர்யாவும் சமீபத்தில் ஒரு விருது விழாவில் பகிர்ந்து, இயக்குநர் சுதா கொங்கராவுக்கு நன்றி தெரிவிக்க, அதனைக் கேட்ட சுதா கண் கலங்கினார்.

சூரரைப் போற்று திரைப்படம் சிறந்த நடிகர், சிறந்த நடிகை, சிறந்த பின்னணி இசை, சிறந்த படம், சிறந்த திரைக்கதை என 5 தேசிய விருதுகளை வென்றது. அடுத்த ஆண்டு ஜெய் பீம் திரைப்படமும் தேசிய விருதுகளைக் குவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிக்க | ''மதம், கோவில், சாமியார் எல்லோரையும்.... '' - விஜய் ஆண்டனி அதிரடி

இந்த நிலையில் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற 250 இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியலை ஐஎம்டிபி நிறுவனம் வெளியிட்டது. அதில் முதல் 20 இடத்திற்குள் சூரரைப் போற்று மற்றும் ஜெய் பீம் ஆகிய படங்கள் இடம்பிடித்துள்ளது. இந்த இரண்டு படங்களும் சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் 2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனங்கள் தயாரித்தவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Another feather in the cap!#JaiBhim and #SooraraiPottru are among the top 250 movies ranked by @IMDb!



Watch them on @primevideoin now!@Suriya_offl #Jyotika @rajsekarpandian pic.twitter.com/vjx2mmGrdq