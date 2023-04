”இனி கிளைமேக்ஸில் சந்திப்போம் கமல் சார்..”: இயக்குநர் ஷங்கர்

இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு குறித்து இயக்குநர் ஷங்கர் புதிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்துவந்த இந்தியன் 2 படம் விபத்து உள்ளிட்ட காரணங்களால் பாதியில் நின்றது. கமலின் ‘விக்ரம்’ மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதால் தற்போது ‘இந்தியன் 2’ படத்தை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளனர்.

ஜெயமோகன் எழுத்தில் லைகா தயாரிப்பில் அனிருத் இசையில் ரவி வர்மா, ரத்னவேலு ஒளிப்பதிவில் உருவாகும் இந்தியன் 2 படத்தில் கமலுடன் இணைந்து சமுத்திரக்கனி, பாபி சிம்கா, காஜல் அகர்வால், சித்தார்த், ராகுல் பிரீத் சிங், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் ஷங்கர் தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில் “ இத்தனை தீவிரமான படப்பிடிப்பிற்கு நன்றி கமல் சார். நாம் மீண்டும் மே மாதத்தில் இந்தியன் 2 கிளைமேக்ஸ் படப்பிடிப்பில் சந்திப்போம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Thank you for this power-packed Schedule @ikamalhaasan sir See you again in May! Will be moving from #Indian2Gamechanger for the climax!!! pic.twitter.com/J7WGmzCuxb