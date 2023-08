இந்தியன் - 2 படக்குழுவுடன் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய ஷங்கர்!

லைகா தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில் ரவி வர்மா, ரத்னவேலு ஒளிப்பதிவில் உருவாகும் இந்தியன் - 2 படத்தில் கமலுடன் இணைந்து சமுத்திரக்கனி, பாபி சிம்ஹா, காஜல் அகர்வால், சித்தார்த், ராகுல் பிரீத் சிங், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாளங்கள் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் முடிவடைய உள்ளதாகவும் அடுத்தாண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில், இயக்குநர் ஷங்கர் தன் பிறந்தநாளை இந்தியன் - 2 படக்குழுவுடன் இன்று கொண்டாடியுள்ளார்.

Smiles all around! Glimpses of Team Indian 2 celebrating with Director @shankarshanmugh on his special day. Happy birthday Sir! @gkmtamilkumaran @MShenbagamoort3 #RaviVarman @muthurajthangvl @LycaProductions @RedGiantMovies_ #Indian2 #HBDDirectorShankar pic.twitter.com/l9MFv4h9Rk