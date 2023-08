வேலையில்லா பட்டதாரி தெலுங்கு மறுவெளியீடு: கொண்டாடிய ரசிகர்கள்!

வேல்ராஜ் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘வேலையில்லா பட்டதாரி’. சமுத்திரகனி, அமலா பால், சரண்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த இப்படம் இளைஞர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் வசூல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

இப்படம், தெலுங்கில் டப்பிங் செய்யப்பட்டு ‘ரகுவரன் பி.டெக்’ என்கிற பெயரில் வெளியானது. அங்கும் வசூலைக் குவித்தது.

இந்நிலையில், ஆந்திரத்தில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் இப்படம் தெலுங்கில் இன்று மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டது. காலைக் காட்சியுடன் ஆரம்பமான இப்படத்தை தெலுங்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

#Dhanush's VIP Telugu version was re-released today

Telugu Audience and their craze towards movies was Insane#RaghuvaranBtechpic.twitter.com/ez3nXAMo57