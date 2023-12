எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டுமே இருக்கிறேன்: லோகேஷ் கனகராஜ்

லோகேஷ் கனகராஜ் மாநகரம் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். பின்னர் கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம் போன்ற ஹிட் படங்களை இயக்கினார்.

சமீபத்தில் விஜய்யை வைத்து இயக்கிய லியோ படமும் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது. அடுத்ததாக , ரஜினிகாந்த்தின் 171-வது படத்தை இயக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

மேலும், ஜி ஸ்குவாட் (G-squad) என்ற படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளார். இதன் முதல் வெளியீடாக விஜய் குமாரின் ‘ஃபைட் கிளப்’ வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், எக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் மட்டுமே தான் உள்ளதாகவும் வேறு எந்த சமூக வலைதளங்களிலும் இல்லை என லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

Hey all, I’m only available on Twitter and Instagram, I do not have or use any other social media accounts. Please feel free to ignore and unfollow any other hoax accounts!