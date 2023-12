தள்ளிப்போனது சலார் ரிலீஸ் டிரைலர்!

கேஜிஎஃப்-2 திரைப்படத்தை தொடர்ந்து, இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் நடிகர் பிரபாஸை நாயகனாக வைத்து ‘சலார்’ படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் ஸ்ருதி ஹாசன் நாயகியாக நடித்துள்ளார். பிருத்விராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இரு நண்பர்களுக்கு இடையேயான படமென இயக்குநர் நேர்காணல் ஒன்றில் கூறியிருந்தார். டிரைலரிலும் அதைக் காண முடிந்தது.

இதையும் படிக்க: கட்டுப்படுத்த முடியாத சினிமாட்டிக் வெற்றி: அனிமல் 16வது நாள் வசூல்!

சலார் திரைப்படம் வரும் டிச.22 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாக இருக்கிறது. சமீபத்தில், சலார் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே பல லட்சம் பார்வைகளை கடந்திருந்தது.

டிரைலர் வெளியான தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் 150 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: பிரசாந்த் நீல் கதை: ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸின் தயாரிப்பில் பஹீரா டீசர்!

படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. 2 மணி நேரம், 55 நிமிஷங்கள், 22 நொடிகள் ரன்னிங் டைமாக உருவாகியிருக்கிறது. தீவிரமான சண்டைக்கு தயாராகுங்கள் என படக்குழு கூறியுள்ளது.

5 மொழிகளிலும் முதல் பாடல் டிச.13இல் வெளியானது. தமிழில் ஆகாச சூரியன் எனும் பெயரில் வெளியானது.

படத்தின் இறுதி வசனம் என்றழைக்கப்பட்ட ‘ரிலீஸ் டிரைலர்’ இன்று காலை 10.42க்கு வெளியாவதாக இருந்தது. இந்நிலையில் மதியம் 2 மணிக்கு வெளியாகுமென படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

The #SalaarReleaseTrailer might have hit the snooze button, but fear not! It's set to be out 2 PM Stay Tuned!