லோகேஷ் கனகராஜ் படங்களில் ஆங்கிலப் பாடல்களை எழுதும் ஹெஸ்சன்பர்க் யார்? 

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் விஜய்யுடன் இணைந்துள்ளார். ஏற்கனவே மாஸ்டர் படத்தில் இருவரும் இணைந்து வெற்றிப் படத்தினை கொடுத்தனர். அந்தப்படம் 50-50 என எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த தளபதி 67 படம் 100 சதவிகிதம் லோகேஷ் பாணியில் முழுக்க முழுக்க ஆக்சனாக உருவாவதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

நேற்று இந்தப் படத்திற்கு ‘லியோ’ எனப் தலைப்பிடப்பட்ட ப்ரோமோ வெளியானது. யூடியூபில் 15 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளது.

இந்தப் ப்ரோமோவில் வரும் ஆங்கிலப் பாடலை ஹெஸ்சன்பர்க் எழுதியுள்ளார். இவர் முன்னமே விக்ரம் படத்தில் ‘வேஸ்டட்’ எனத்தொடங்கும் ஆங்கிலப் பாடலையும் எழுதியிருந்தார். இந்தப் பாடலை எழுதியவர் யாரென கண்டுப்பிடித்து தருமாறு இயக்குநரும் வசன உதவியாளருமான ரத்னகுமார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

#Leo lyrics is Ballroom dancing with the visuals beautifully like a

BLOODY SWEET BALLAD .



Muthal la Walter White aaga nadamaadum Heisenberg aa Kandupidikkanum.



Please help@anirudhofficial@SonyMusicSouth@Dir_Lokesh@7screenstudio@Jagadishblisshttps://t.co/gyaRuXPBPa pic.twitter.com/S6vHKhXpjC