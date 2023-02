ராகவா லாரன்ஸின் ‘ருத்ரன்’ குறித்து புதிய அப்டேட்!

ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ருத்ரன் திரைப்படத்தின் புதிய முதல் பாடல் வெளியீடு குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ருத்ரன் படத்தை 5 ஸ்டார் கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் கதிரேசன் இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பாளரும் அவர்தான். இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார்.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘பாடாத பாட்டெல்லாம்’ பாடல் நாளை மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் எனப் படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

Song Composed By @dharankumar_c



Song Composed By @dharankumar_c

Song releasing tomorrow!! pic.twitter.com/qLf8tH8KWN