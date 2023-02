'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்' சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் மாளவிகா!

'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்' குறித்து நயன் தாரா மற்றும் மாளவிகா மோகனன் இருவருக்கு இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில், இதுகுறித்த சர்ச்சைகளுக்கு மாளவிகா மோகன் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

அஸ்வின் சரவணன் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள கனெக்ட் திரைப்படம் கடந்தாண்டு டிச.22ஆம் நாள் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்தப் படத்தின் புரோமோஷன் நேர்காணலில் பங்குபெற்ற நயன்தாரா, “ஒரு நடிகை (மாளவிகா மோகனன்) நான் நடித்த ஒரு மருத்துவமனைக் காட்சியைக் குறிப்பிட்டு, உயிருக்குப் போராடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கொண்டு தலைமுடி கலையாமல் படுத்திருக்க முடியுமா? எனக் கூறினார். அது கலைப் படம் அல்ல. அந்த நடிகை விரும்பியதுபோல் தோற்றமளிக்க. நான் நடித்தது ஒரு கமர்சியல் படம். அதில் என் இயக்குநர் அதீத சோகம் வேண்டாம் என்று என்னை அப்படி நடிக்க வைத்தார். கமர்சியல் படமென்றால் அப்படித்தான் இருக்கும்” என பதிலளித்தார்

அப்போது இந்த விடியோக்கள் வைரலானது. இந்த சர்சைக்குப் பிறகு தற்போது மீண்டும் நடிகை நயன் தாராவை சீண்டும் விதமான மாளவிகா மோகனன் நேர்காணல் ஒன்றில் பேசியுள்ளதாக விடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

அந்த நேர்காணலில் மாளவிகாவிடம் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அதற்கு மாளவிகா, “உண்மையாகவே எனக்கு அந்த வார்த்தையின் மீது நம்பிக்கையில்லை. பெண்களை சூப்பர் ஸ்டார் என அழைக்கலாம். லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்பதன் அவசியம் என்ன என எனக்குத் தெரியவில்லை. சூப்பர் ஸ்டார் என அழைத்தால் போதுமே. தீபிகா படுகோன், ஆலியா பட், கத்ரீனா ஆகியோர் சூப்பர் ஸ்டார்கள்தான். அதுமாதிரி அழைத்தால் போதுமே” எனக் கூறினார்.

நடிகை மாளவிகாவின் இந்தப் பேட்டியை பார்த்த ரசிகர்கள் மாளவிகா, லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன் தாராவை விமர்சனம் செய்கிறார் என்று சமூக வலைதளங்களில் சர்சைக்குரிய கருத்துக்களை பதிவிட்டு வந்தனர்.

My comment was about a term that is used to describe female actors & not about any specific actor. I really respect & admire Nayanthara, and as a senior really look upto her incredible journey. Can people please calm down. Especially the tabloid journos.



