வாரிசு படத்தின் சிறப்புக்காட்சி திரையிடல்! 

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் வாரிசு. இப்படத்தை தில் ராஜூ தயாரித்துள்ளார். தமன் இசை அமைத்துள்ளார். ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷியாம், குஷ்பு, பிரகாஷ்ராஜ், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜனவரி 11ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. வாரிசு படத்தின் முன்பதிவும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் தொடங்கிய உடனேயே முடிவடைந்துவிட்டது.

முதன்முறையாக விஜய் படம் ஒன்று சிறப்புக் காட்சியில் வெளியாகிறது. சினிமா பிரபலங்கள் மட்டும் கலந்துக் கொள்வதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது சில மீடியாக்களும் இந்த திரைப்படத்தை பார்ப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நாளை இந்தப் படத்தை பொதுமக்கள் திரையரங்குகளில் காணலாம். விடியற்காலை திரைக்காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



