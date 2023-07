காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் ஆர்யா நடித்த திரைப்படம் காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம். இந்தப் படத்தில் நடிகர் ஆர்யாவுக்கு ஜோடியாக நடிகை சித்தி இதானி நடித்துள்ளார்.

இப்படம் கடந்த ஜூன் 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமரிசனங்களை பெற்றது. இந்த திரைப்படத்தை ஜீ ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்துள்ளது. இந்தப் படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

கொம்பன், குட்டிபுலி, தேவராட்டம், புலிக்குத்தி பாண்டி, விருமன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய முத்தையா, இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் திரைப்படம் ஜூலை 7 ஆம் தேதி ஜி5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Kari kulambu Vaasam Ivanga kaadhal endrum mudiyatha Paasam #KatharBashaEndraMuthuramalingamOnZEE5 Premieres from 7th of July only on #ZEE5@ZEE5Tamil @arya_offl @dir_muthaiya @SiddhiIdnani @gvprakash @VelrajR @zeestudiossouth @DrumsticksProd @jungleemusicSTH @ertviji pic.twitter.com/TdPmaBm9TW