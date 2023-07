மாவீரன்: இன்று மாலை முக்கிய அறிவிப்பு!

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் மாவீரன் படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

மண்டேலா திரைப்படத்தின் இயக்குநர் மடோன் அஷ்வின் இயக்கத்தில் மாவீரன் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் - அதீதி ஷங்கர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து ஜூலை 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. சரிதா, இயக்குனர் மிஷ்கின், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தை தமிழகமெங்கும் ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 2 மொழிகளில் தயாராகியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு பரத் ஷங்கர் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், மாவீரன் திரைப்படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பை இன்று மாலை 6 மணிக்கும், மற்றொரு அறிவிப்பை 7 மணிக்கும் வெளியிடவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

