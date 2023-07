பீட்சா 3 படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

இயக்குநர் மோகன் கோவிந்த் இயக்கத்தில் நடிகர் அஸ்வின் நடித்துள்ள பீட்சா 3 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் கார்த்தி சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடித்த பீட்சா திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் அசோக் செல்வன் நடிப்பில் பீட்சா 2 திரைப்படம் வெளியானது.

இந்நிலையில் நடிகர் அஸ்வின் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் பீட்சா 3. இப்படத்தில் நடிகர்கள் காளி வெங்கட், பவித்ரா, கவுரவ் நாரயணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். பீட்சா 3 திரைப்படம் மே 12 ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் என முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் திட்டமிட்டப்படி இப்படம் வெளியாகவில்லை.

இந்த நிலையில், பீட்சா 3 திரைப்படம் வரும் ஜூலை 28 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: மணிப்பூர் செல்கிறது தமிழக அரசின் குழு?

கிரைம் திரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்தை திருக்குமரன் எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

With spine-chilling ghastly horror can be a real show-stopper #Pizza3TheMummy In Cinemas July 28 Worldwide



A @VSquareEnt release



A @ThirukumaranEnt @icvkumar Production#Pizza3FromJuly28@MohanGovind8 @AshwinKakumanu @gauravnarayanan @Pavithrah_10 #AbiNakshatra pic.twitter.com/ET5luqwjh7