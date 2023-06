படப்பிடிப்பின்போது நடிகர் விஜய் சேதுபதியை சூழ்ந்த ரசிகர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

’ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன்’ படத்தின் இயக்குநர் ஆறுமுகக்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

7 சிஎஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மலேசியாவில் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Sea of love! Fans, cutting across borders, continue to pour their love out for #MakkalSelvan @VijaySethuOffl! Here's a clip & pictures showing fans expressing their love for him in Malaysia where he is currently shooting for his 51st film. #Vijaysethupathi51@7CsPvtPte… pic.twitter.com/gyTfbDCMA5