ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் ‘கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’ ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’ திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற திரைப்படம் ‘தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’. இந்தப் படத்தை ஜியோ பேபி இயக்கியிருந்தார்.

இந்தத் திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஆர். கண்ணன் இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உடன் ராகுல், ரவீந்திரன் உள்ளிட்டோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் கடந்த பிப்.3 ஆம் தேதி வெளியாகி தோல்விப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில், இப்படம் வருகிற மார்ச்.3 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Oru veetla amma appa nu rendu perume kudumba thalaivara eruka koodadha?



Witness the family drama #TheGreatIndianKitchen premiering on the 3rd of March exclusively on ZEE5!#ZEE5 #ZEE5Tamil #TheGreatIndianKitchenOnZEE5 pic.twitter.com/at4Dx0EL8i