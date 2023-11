அர்ஜுன் ரெட்டி இயக்குநர் படத்தில் பிரபாஸ்! 

‘அர்ஜுன் ரெட்டி’ படத்தின் மூலம் புகழ் பெற்ற இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள அனிமல் படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகியது.

நடிகர் ரன்பீர் கபூர், ராஷ்மிகா நடித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் ‘ஏ’ சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. படத்தின் மொத்த நேரம் 3 மணி நேரம் 21 நிமிடங்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தில் வன்முறை காட்சிகள் ரத்தம் தெறிக்கக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்பா மகனுக்கிடையில் நடைபெறும் கதையாக உருவாகியுள்ள படம், ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்திய அனிமல் பட புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா தனது அடுத்தப் படம் நடிகர் பிரபாஸுடன் எனக் கூறியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பிரபாஸ் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்துக்கு ஸ்பிரிட் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Ranbir : If he has a small role for me I would love to be a part of #Spirit #AnimalTheFilm #Prabhas pic.twitter.com/CJLuNqtSei