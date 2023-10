தங்கலான் டீசர் எப்போது?

பா.இரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள தங்கலான் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்துள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகர் பசுபதி, மாளவிகா மோகனன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார்.

கோலார் தங்க சுரங்கத்தில் தமிழர்கள் பட்ட துயரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்படும் படம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இப்படத்தின் பட்ஜெட் திட்டமிட்ட தொகையைத் தாண்டி ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் செலவானதாக தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன் பேட்டி ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை வருகிற நவ.1 ஆம் தேதி வெளியிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக, ஜி.வி.பிரகாஷ் தங்கலான் டீசர் குறித்து, ‘சம்பவம் உறுதி’ என கருத்து தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

#thangalaan sambavam soon . One extraordinary teaser on its way soon …. @beemji @StudioGreen2 @chiyaan ….