அநீதி ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் கைதி, மாஸ்டர் படத்தில் நடித்த அர்ஜுன் தாஸ், அநீதி படத்தின் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். கதாநாயகி - துஷாரா விஜயன். வனிதா விஜயகுமார், நாடோடிகள் பரணி, சுரேஷ் சக்ரவர்த்தி, அறந்தாங்கி நிஷா, காளி வெங்கட் போன்றோர் நடித்துள்ளார்கள். ஒளிப்பதிவு: எட்வின் சகாய்.

இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், இப்படம் ஆஹா ஓடிடி தளத்தில் வருகிற செப்.15 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A tale of justice, truth, and the fight for what's right #Aneethi Premiering on @ahatamil this Sep 15th