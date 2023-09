ஹரிஷ் கல்யாணின் பார்க்கிங்: வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம்!

ஹரிஷ் கல்யாணின் பார்க்கிங் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிக் பாஸ் முதல் பருவத்தில் கலந்துகொண்டு புகழ் பெற்றவர் ஹரிஷ் கல்யாண். 2018-ல் பியார் பிரேமா காதல் படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்தார். இதன்பிறகு பல படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து ஏராளமான ரசிகர்களைப் பெற்றார்.

தோனி தயாரிப்பில் ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் ‘எல்ஜிஎம்’(லெட்ஸ் கெட் மேரிட்) படம் வெளியாகி கலவையான விமரிசனங்களைப் பெற்றது

ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பெயர் 'பார்க்கிங்'. இப்படத்தை ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கியுள்ளார். இப்படத்திற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாணுடன் இந்துஜா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், பிரார்த்தனா நாதன், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

பார்க்கிங் படம் வரும் செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும், புதிய வெளியீட்டுத் தேதியை விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Important Update:



Due to unforeseen circumstances, the release date for #Parking has been postponed.



Stay tuned for the new release date!@iamharishkalyan @Actress_Indhuja @Sudhans2017 @ImRamkumar_B @SamCSmusic @jsp2086 @philoedit @devarajulu29 @SoldiersFactory… pic.twitter.com/2DAiwyih3k