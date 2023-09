வெளியான சந்திரமுகி -2 படத்தின் சென்சார் தகவல்: ரன்னிங் டைம்?

சந்திரமுகி -2 படத்தின் சென்சார் மற்றும் ரன்னிங் டைம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பி.வாசு இயக்கத்தில் வெளியான சந்திரமுகி படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் நடித்துள்ளார். சந்திரமுகி திரைப்படம் 200 நாட்களுக்கு மேல் திரையரங்குகளில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு பெரும் வெற்றி பெற்றதோடு மிக அதிகமான வசூலையும் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

லைகா நிறுவனம் தயாரிப்பில் ராகவா லாரன்ஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சந்திரமுகி - 2 படத்திற்கு ஆஸ்கர் வென்ற எம்.எம்.கீரவாணி இசையமைக்கிறார். ஆர்.டி.ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். கலை - தோட்டா தரணி.

மேலும், கங்கனா ரணாவத், ராதிகா, ஸ்ருஷ்டி, நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சமீபத்தில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி வரவேற்பை நிலையில், வரும் செப்.28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்த நிலையில், சந்திரமுகி -2 படத்துக்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் 2 மணி 37 நிமிடங்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

