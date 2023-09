கொலைச்சேவல் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை வெளியிட்ட பா.ரஞ்சித்!

கொலைச்சேவல் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் வெளியிட்டுள்ளார்.

வி.ஆர். துதிவாணன் எழுதி, இயக்கும் படத்தில், கலையரசன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். கொலைச்சேவல் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தில் கலையரசனுக்கு ஜோடியாக தீபா பாலு நடிக்கிறார்.

ஆர்பி பிலிம்ஸ், ஆர்பி பாலா இப்படத்தை தயாரிக்கிறார். மேலும், இப்படத்தில் பால சரவணன், அகரன் வெங்கட், ஆதவன் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்துக்கு பி.ஜி. முத்தைய்யா ஒளிப்பதிவு செய்ய, சாந்தன் இசையமைக்கிறார்.

திருப்பங்கள் நிறைந்த காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள கொலைச்சேவல் படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல் பார்வை போஸ்டரை இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் வெளியிட்டுள்ளார்.

