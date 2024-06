'வடக்கன்' படத்தின் பெயர் மாற்றம்: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

From the Desk of Discovery Cinemas M.Vediyappan,



03/06/2024



வணக்கம்!



எங்கள் டிஸ்கவரி சினிமாஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவான விரைவில் வெளியீடு காண இருக்கும் #வடக்கன் திரைப்படத்தின் பெயர்,



தணிக்கை அதிகாரிகள் தடை செய்ததால், தற்போது #ரயில் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை… pic.twitter.com/NOLS6Lh67I