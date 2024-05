கவனத்தை ஈர்க்கும் விக்ரமின் 'வீர தீர சூரன்’ போஸ்டர்!

Exciting progress on set !

Of #VeeraDheeraSooran -Shooting bustling in scenic Tenkasi 🧨@chiyaan #Kaali #காளி



Veera Dheera Sooran



An #SUArunkumar Picture

A @gvprakash musical



@iam_SJSuryah #surajvenjaramoodu @officialdushara @thenieswar @editor_prasanna @winanoath… pic.twitter.com/1y2cosm5gG