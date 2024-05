ரூ.100 கோடி வசூலித்த அரண்மனை - 4!

A celebration in theaters 🥳 A phenomenon at the box office 🔥



The 1st Tamil movie of 2024 to gross 100 crores worldwide 😍❤‍🔥

And it's all from the love you've given us ✨ #Aranmanai4BlockbusterHit



A #SundarC unstoppable blockbuster entertainer🥳

A @hiphoptamizha… pic.twitter.com/VvrcKGT63g