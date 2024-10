'ஆல் வி இமேஜின் அஸ் லைட்’ வெளியீட்டுத் தேதி!

இயக்குநர் பாயல் கபாடியாவின் ’ஆல் வி இமேஜின் அஸ் லைட்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் பாயல் கபாடியாவின் ’ஆல் வி இமேஜின் அஸ் லைட்’ (All we imagine as light) திரைப்படம் பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி போன்ற சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. முக்கியமாக, கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் விருதை வென்ற முதல் இந்திய திரைப்படம் என்கிற பெருமையையும் பெற்றது.

இந்தப் படம், பிரான்சின் பெட்டிட் சாகோஸ் மற்றும் இந்தியாவின் சாக் & சீஸ் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அதிகாரப்பூர்வ இண்டோ-பிரெஞ்ச் கூட்டுத் தயாரிப்பாகும். இத்திரைப்படத்தை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முக்கிய நகரங்களிலும் வருகிற நவம்பர் 22 ஆம் தேதி நடிகர் ராணா டக்குபதியின் ஸ்பிரிட் மீடியா நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.

இந்தியா மட்டுமல்லாது இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்காவிலும் இப்படம் நவம்பர் மாதம் வெளியாகிறது.