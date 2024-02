அருண்ராஜா இயக்கத்தில் விஷ்ணு விஷால்!

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் இயக்குநர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் 2009-ல் வெளியான வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமானார். அப்படம் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதும் துரோகி, குள்ளநரி கூட்டம், நீர்பறவை, முண்டாசுப்பட்டி ஆகிய படங்களில் நடித்து தொடர் வெற்றியைப் பெற்றார்.

அதன்பின், ஜீவா, இன்று நேற்று நாளை, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளக்காரன் ஆகிய படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நாயகன் என்கிற பெயரைப் பெற்றார்.

நல்ல படங்களைக் கொடுக்கும் நடிகராகவும் இன்று அறியப்படுகிறார். இறுதியாக வெளியாக கட்டாகுஸ்தி வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. விரைவில் லால் சலாம் படம் வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் நாயகனாக நடிக்க விஷ்ணு விஷால் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். பெரிய சம்பவம் காத்திருக்கிறது என்கிற வரியுடன் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இப்படத்தை, ரோமியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில் இறுதியாக வெளியான ‘லேபிள்’ தொடர் கவனம் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

@TheVishnuVishal is gearing up for something big… Sambavam Loading@Arunrajakamaraj @mynameisraahul#RomeoPictures pic.twitter.com/Y3xoWkj3oF