மிஷன் டிரைலர் தேதி அறிவிப்பு!

முறை மாப்பிள்ளை படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமனவர் நடிகர் அருண் விஜய். பாண்டவர் பூமி, இயற்கை, மலை மலை, தடையற தாக்க ஆகிய படங்களின் மூலம் தனக்கென தனி ரசிகர்கள் கூட்டத்தைப் பெற்றார். தற்போது, இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் மிஷன் சேப்டர்-1 ‘அச்சம் என்பது இல்லையே’ என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கும் இப்படத்தில் எமி ஜாக்சன் நாயகியாகவும் நிமிஷா சஜயன் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர்.

அருண் விஜய் நடிப்பில், இறுதியாக வெளியான யானை, சினம் ஆகிய படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியைக் கொடுக்கவில்லை என்பதால் ஜன.12 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள மிஷன் சேப்டர்-1 ‘அச்சம் என்பது இல்லையே’ படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜன.5) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Get ready for a pulse-pounding thrill ride! Mission Chapter-1 trailer drops tomorrow – expect non-stop action and emotions!#MissionChapter1 in cinemas near you from January 12th, 2024! @arunvijayno1 Director #Vijay @gvprakash @iamAmyJackson #NimishaSajayan… pic.twitter.com/1xPI2BVnKQ