பி.கே. ரோஸி திரைப்பட விழா..! அனுமதி இலவசம்!

Lights, camera, revolution! 🎥



The P.K. Rosy Film Festival kicks off with SEMBENE!—a tribute to the father of African cinema, Ousmane Sembene.



📅 April 2, 2025

⏰ 9 AM

📍 Prasad Digital Film Lab, Saligramam



Join us at Vaanam Art Festival 2025—where stories challenge, inspire,… pic.twitter.com/iVmPHEbMtd