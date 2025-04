ஜிங்குச்சா... தக் லைஃப் முதல் பாடல் அறிவிப்பு!

One BEAT

Two THUGS#ThugLife brings the real anthem



A #ManiRatnam Film



An @arrahman Musical



Thuglife first single #Jinguchaa releasing on April 18 #JinguchaaApril18 #Jinguchaafirstsingle #ThuglifeFromJune5 #KamalHaasan… pic.twitter.com/IObQ36ZfRU